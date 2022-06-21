صرف مبالغ دعم طلبة الجامعات عبر صندوق دعم الطالب

وطنا اليوم _ أكد مصدر حكومي مسؤول أن المبالغ التي خصصتها الحكومة لدعم طلبة الجامعات سيتمّ صرفها من خلال صندوق الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف أن الوزارة ستعلن عن آلية الاستفادة من المبالغ المخصصة للطلبة المستفيدين من الصندوق، وسيتمّ تحديد المبالغ التي ستُصرف لكلّ طالب.



وقال إن عدد الطلبة الذين سيستفيدون من هذه المخصصات يصل إلى (74) ألف طالب، ولمدة (6) شهور، وسيتم تحديد قيمة المبلغ لكل طالب لاحقا.



وبيّن أن الأسر التي ستسفيد من المبالغ التي خصصتها الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية تصل إلى نحو (220) ألف أسرة، وسيتم صرف المبالغ لهم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.