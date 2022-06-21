حقيقة اكتشاف مغارة أثرية في حي الطفايلة

وطنا اليوم:أوضح مصدر مسؤول في أمانة عمان الكبرى، حول ما يتم تداوله عن استكشاف مغارة تحوي قطعا أثرية أثناء القيام بأعمال حفريات في حي الطفايلة بعمان.

وأكد المصدر ، أنه وبعد الكشف من قبل الكوادر والجهات ذات العلاقة تبين أنها ليست اثرية وتستخدم للصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم طمرها، وفق الأصول.

وكان مواطنون تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومعلومات مغلوطة حول العثور على مغارة اثرية اثناء القيام بأعمال انشائية في حي الطفايلة