الساكت: زيارة ولي العهد السعودي حدث سياسي واقتصادي مهم وفرصة كبيرة بأن تكون العقبة الاقتصادية بوابة صناعية لمشروع نيوم

وطنا اليوم – قال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن زيارة ولي العهد السعودي، تمثل حدثا سياسيا واقتصاديا مهما، مشيرا الى التطوير الدائم والمستمر لكافة أشكال العلاقات بين البلدين الشقيقين، معتبرا توقيت الزيارة مناسب لغاية تنسيق مواقف البلدين سياسيا واقتصاديا، خاصة قبيل انعقاد قمة الرياض.

ولفت الساكت الى ان القمة ستركز على عدة قضايا وملفات هامة ورئيسية اهمها ملف إعادة المساعدات الاقتصادية وانعاش الاقتصاد في ظل التحديات التي اثرت وتؤثر على الأردن كتداعيات ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار الى أن ملف صندوق الاسثمار السعودي الاردني والذي تأسس في 2016 باستثمار بلغ 3 مليارات دولار بدأ بالتحرك، حيث يركز الان على مشروع بناء مستشفى بقيمة 400 مليون دولار،اضافة الى مذكرة التفاهم التي وقعت مع الصندوق بهدف تمكين الأخير من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن، مبينا أن المشروع الحيوي يمثل استثمارا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا.

واضاف الساكت ان هذا المشروع يتضمن مقترح إنشاء سكة حديد بطول 418 كيلومتراً، تربط ميناء حاويات العقبة بميناء الماضونة البري المزمع إنشاؤه جنوب عمّان، وبهدف نقل الحاويات والفوسفات والحبوب.

وفي ما يخص ملف المشروعات والاستثمارات المشتركة في الامن الغذائي والطاقة المتجددة، شدد الساكت على ضرورة أن تكون هذه المشروعات والاستثمارات المشتركة في الامن الغذائي والطاقة المتجددة عبر منطقة العقبة الاقتصادية الذراع الصناعية واللوجستية لمشروع نيوم.