الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي