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مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي

منذ 9 دقائق
مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي

وطنا اليوم:وقعت مصر والسعودية 14 اتفاقية استثمارية، اليوم الثلاثاء، في القاهرة بقيمة 7.7 مليار دولار أميركي، على هامش الزيارة التي يقوم بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إلى القاهرة.
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، إلى مصر وأجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية، على موقعها الإلكتروني، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار».
وأضافت الصحيفة أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين «مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة»، وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62% لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل العام السابق له.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 بارتفاع قدره 17% عن العام المالي السابق له.


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