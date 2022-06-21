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عويس خلال تكريم العنانزة: حريصون على دعم المتميزين

منذ دقيقة واحدة
عويس خلال تكريم العنانزة: حريصون على دعم المتميزين

وطنا اليوم:كرّم وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس الطالب محمد نوح محمود العنانزة من مدرسة كفرنجة الثانوية للبنين/ تربية عجلون؛ الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي أقيمت في اثيوبيا بمشاركة أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.
وأكد الدكتور عويس خلال التكريم، أن الأردن يزخر بالمبدعين وأصحاب المواهب من كافة التخصصات، مبينا حرص الوزارة على تكريم هؤلاء المتميزين ودعمهم وتشجيعهم.
وبين الدكتور عويس أن الوزارة تقيم سنويا وضمن نشاطاتها التربوية مسابقة لحفظ القرآن الكريم، مؤكدا التواصل المستمر مع الميدان التربوي للكشف عن الطلبة المتميزين.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين من خلال مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وتتابع الطلبة المبدعين والمتميزين لتشجيعهم وصقل مواهبهم أينما كانوا وفي كافة التخصصات.
من جانبه، شكر الطالب العنانزة وزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور عويس على هذا التكريم الذي يعتبر تكريما لكل المبدعين، مبينا أن المسابقة جرت بمشاركة أكثر من خمسين دولة من جميع أنحاء العالم، وبحضور أكثر من 40000 مشاهد في ملعب اثيوبيا الدولي لكرة القدم


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