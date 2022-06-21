تخريج الفوج الثالث والعشرين من كلية الأميرة منى للتمريض

وطنا اليوم:رعت سمو الأميرة منى الحسين، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين من مرشحات كلية الأميرة منى للتمريض، التابعة للجناح العسكري في جامعة مؤتة.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقدت سموها طابور الخريجات.

وهنأت عميد الكلية العقيد الطبيب خلود المطر، في كلمة لها خلال الحفل، الوطن وقائده وأبنائه وبناته بتخريج هذه الكوكبة من ملائكة الرحمة.

وبينت العقيد المطر أن الكلية عملت على تأهيل وتدريب الخريجات على مختلف المعارف والعلوم، لأخذ دورهنَّ في خدمة الوطن.

وقرأت عميد الكلية قرار مجلس العمداء المتضمن منح الخريجات درجة البكالوريوس في التمريض.

وفي نهاية الحفل وزعت سمو الأميرة منى الحسين الجوائز التقديرية على مستحقيها، وسُلم علم جامعة مؤتة إلى تلميذات السنة الثانية اللواتي أقسمن على حمل الراية والحفاظ عليها مرفوعة عالية.

واستكمالاً لمراسم التخريج، وزّع مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف الزريقات الشهادات على الخريجات.

وحضر الحفل رئيس جامعة مؤتة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي