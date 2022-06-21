تحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تبيع برامج سياحية عبر مواقع التواصل

وطنا اليوم:حذرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، الثلاثاء، من التعامل مع الجهات التي تروج لبيع برامج سياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون ترخيص، أو موافقة من وزارة السياحة والآثار.

ودعت الجمعية، بأخذ الحيطة والحذر، خصوصا أن الفترة المقبلة، هي موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن وكيل السفر المعتمد هو الأفضل للحصول على رحلة خالية من العقبات.