الطراونة: مستشفى خاص يقوم بمهام وزارة الصحة

وطنا اليوم:كشف عضو لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور محمد حسن الطراونة، عن وجود مستشفيات خاصة وعيادات طبية تعمل دون ترخيص، ووجود أشخاص يمارسون مهنة الطب في المنازل دون اشراف طبيب وبشكل غير قانوني.

وقال الطراونة إن هناك عشرات الشكاوى مازالت عالقة لدى اللجنة بهذا الخصوص، ومنها شكاوى منذ بدء جائحة كورونا، إبان تولي وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد جابر مسؤولياته، وهي متعلقة بارتفاع أجور العلاج من قبل الاطباء والمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنه يتم ارسال الشكاوى إلى وزارة الصحة

وأضاف الطراونة أن هناك اشخاص يمارسون مهنة التصوير بصفة فني، ويزورون المنازل، وهم غير مختصين بذلك، والقانون لا يخولهم بذلك، اضافة إلى قيام بعض صالونات التجميل بممارسة مهنة الفيلر والبوتكس دون وجود طبيب وهذا ممنوع وفق القانون أيضا.

ولفت الطراونة إلى أن القطاع الصحي يعاني من الفوضى ولا يوجد حسيب ولا رقيب، وهناك متنفذون بالقطاع الخاص لا يستطيع أحد الاقتراب منهم، ويستفيدون من هذا الوضع، ومنهم شركات التامين التي تتغول على الطبيب والمواطن معا.

وختم الطراونة حديثه قائلا: “لا أعلم لمصلحة من يتم تخريب القطاع الصحي وتركه للسماسرة، واللجان غير فاعلة، وقانون المساءلة الطبية غير معمول به، وكيف يُسمح لمستشفى خاص أن يقوم بمهام وزارة الصحة ويقود القطاع الصحي الخاص ويؤثر على القطاع الصحي العام!”.