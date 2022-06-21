وزير الزراعة يتوقع ارتفاع أسعار الاضاحي في الاردن

وطنا اليوم:توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، ارتفاع أسعار الأضاحي نظراً لارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكداً وجود حملات مراقبة للأسعار بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف خلال افتتاح المحجر البيطري في المفرق، أنه تم “افتتاح باب استيراد المواشي من أكثر من دولة خارج المصادر التقليدية، وهناك نحو 550-600 ألف رأس جاهزة وتغطي موسم عيد الأضحى”.

“حجم الصادرات هذا العام والعام الماضي من أعلى المستويات والأسعار التي تباع فيها الماشية خارجياً تعتبر مجزية”، وفق الحنيفات الذي لفت إلى أن الأردن يعتبر الدولة العاشرة بالعالم في تصدير المواشي.

وأشار إلى القيام بتعداد حقيقي وواقعي للماشية لمعرفة حيازات كل مربي وبالتالي توزيع الأعلاف بعدالة خلال شهر أيلول/سبتمبر.