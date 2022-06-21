عطل يصيب آلاف المواقع الإلكترونية حول العالم

وطنا اليوم:ضرب عطل تقني فني ، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع الالكترونية عبر شبكة الانترنت من داخل الأردن وخارجها.

وتسبب العطل بعدم قدرة مستخدمي شبكة الانترنت الوصول إلى كثير من المواقع الإلكترونية في الاردن وبعض الدول العربية، من بينها مواقع تابعة لوسائل إعلام كبرى.

ولم يحدد بعد ما اذا كان العطل التقني سببه مشاكل تقنية داخلية أو هجوم إلكتروني خارجي