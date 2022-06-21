نقابة السيارات العمومية : رفع الأجرة على المواطن ليس حلا

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي، أحمد أبوحيدر، إن رفع الأجرة على المواطن ليس حلا.

وأضاف أن رفع التسعيرة سيدفع المواطن للعزوف عن استعمال التاكسي والنقل العام.

وأوضح أن الحلول جميعها بيد الحكومة، وأن عليها التحرك لإنصاف الجميع، لكهنا لم تتحرك، قائلا: “نحن مواطنون ولدينا عائلات وأطفال”.

وتابع: “كل شيء يتعلق بالمركبات ارتفع، قطع، وكوشوك، وزيت ووقود.. وغيرها”.

واختتم حديثه: “خليهم يضلوا يرفعوا بالبنزين وفينا، لحتى يحطونها بالقبر”