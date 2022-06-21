لا وفيات في الأردن إثر حوادث السير خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أكد الإدارات المرورية، أن تشديد الرقابة والضبط وتوزيع الدوريات المدروس وإلتزام مستخدمي الطرق بأولويات المرور، إنعكس إيجاباً بعدم تسجيل وفيات بسبب حوادث السير خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفاد التقرير المروري الثلاثاء، بتسجيل عددا من حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجل 327 حادثا في العاصمة عمان منها 325 حادثا نتج اضرارا مادية وحادثين اصابات متوسطة، كما تم تسجيل 148 حادثا في باقي المحافظات منها 142 حادثا نتج عنها اضرارا مادية و 6 اصابات متوسطة وخفيفة، تم اسعافهم جميعا الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم