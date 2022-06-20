مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:اكد مصدر مطلع بانه لا يوجد على اجندة الرئيس بشر الخصاونة إجراء تعديل وزاري حالياً ، نافياً ما يتم تناقله عبر وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي .
المصدر اكد ان الرئيس الخصاونة لا يفكر حالياً باجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الفترة المقبلة .
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