رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي في الأردن

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا زار الأردن اليوم الإثنين.

وقال المكتب، في تصريح مقتضب، “بالنيابة عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قام اليوم رئيس هيئة الأمن القومي، إيال حولاتا، بزيارة دبلوماسية إلى الأردن”.

ويشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نشاطا دبلوماسيا كبيرا قبيل القمة المرتقبة في مدينة جدة السعودية الشهر المقبل