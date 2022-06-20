وزير العمل: لن نعلن عن فرص وظيفية إلا إذا كانت حقيقية

وطنا اليوم:قال وزير العمل نايف استيتية إن الحكومة تعمل على التوسع بالفروع الإنتاجية والذي جاء بتوجيه ملكي في كافة محافظات المملكة.

وبين استيتية، مساء الإثنين، إن التوسع عمل على خلق 9 آلاف وظيفة وجار العمل على استحداث 3 آلاف وظيفة جديدة، كما جرى إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل والذي يستهدف 60 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن القطاع الخاص أعلن عن توفر 25 ألف وظيفة للشباب في كافة المحافظات عبر منصة التشغيل تقدم لها 9 آلاف شاب وشابة رغم أنها تتمتع جميعها بالحد الأدنى للأجور.

وأشار استيتية إلى أنه جرى اطلاق برنامج لقطاع المحروقات ويخضع حصراً للعمالة الأردنية بهدف خلق 1500 وظيفة بالإضافة إلى الإعلان الذي تم الاتفاق عليه مع قطاع المحيكات لفتح نظام مسائي للشباب الذكور للعمل في المصانع.

وبين أن من بين الفرص المعلنة جراء الاتفاق مع قطاع المحيكات، فرص توفرت في مصانع بمناطق فقوع ومؤاب في الكرك تقدم لها 50 شاب، وأرويم وبصيرا في الطفيلة تقدم لها 900 شاب، حيث سيتم إجراء مقابلات للعمل في تلك المصانع.

وأكد استيتية “لن نعلن عن أعداد وظائف إلا إذا كانت حقيقية”، مبيناً أن معدل البطالة انخفض في الربع الأول من العام بنسبة 2.2% عن الفترة ذاتها من عام 2021