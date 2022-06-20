ابو عواد :الاوضاع السيئة بالمراكز الصحية وعلينا العمل على تحديثها وتطويرها في”الزهور والمريخ والنظيف”

وطنا اليوم_اكد رئيس اللجنة الصحية في مجلس محافظ العاصمة الدكتور المعتز بالله ابو عواد ان على وزارة الصحة الالتفات الى الواقع المزري للمراكز الصحية في العاصمة وضرورة الاسراع في معالجة الاوضاع السيئة للمراكز الصحية والعمل على تحديثها وتطويرها واقامة مركز صحي شامل في منطقة جبل الزهور.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمراكز صحية في جبل المريخ وجبل النظيف وجبل الزهور اطلع على خلالها على واقع تلك المراكز وحاجتها الملحة للتطوير والصيانة وتوفير مقرات جديدة لها تتوافق مع الاشتراطات الصحية والممارسات الفضلى لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في تلك المناطق.



وشاهد ابو عواد الواقع المرير لتلك المراكز في مستهل جولاته التفقدية في المراكز الصحية ضمن منطقة الاختصاص في ارجاء العاصمة عمان.