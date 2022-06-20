لجنة المياه والري تلتقي مدير المياه في محافظة جرش

وطنا اليوم_قال رئيس لجنة المياه والري في مجلس محافظة جرش محمود الحوشان الرواشده خلال الإجتماع بمدير مياه جرش إن محافظة جرش تعتبر من أفقر المحافظات بالمياه لذلك يجب الإسراع في تنفيذ عدد من العطاءات داخل المحافظة وإعادة وتأهيل شبكة المياه والإسراع في تنفيذ عطاء محطة عين الديك والتي ستزود المحطة ب 60 متر بالساعة.



وأضاف الرواشده بأن سرعة تنفيذ هذا عطاء محطة غبن الديك سيعمل على إيصال المياه للمناطق المرتفعة داخل منطقة المعراض والتي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخص بالإضافة إلى وجود مخيم جرش.





رائد الكنجي عضو مجلس المحافظة بين بأن شكاوى من المواطنين تصل بتأخر تركيب العدادات الجديده للمشتركين وهناك معاملات مضى عليها أكثر من 5 شهور داخل المديرية ينتظر أصحابها إيصال المياه إلى منازلهم.



احمد المقبول عضو مجلس المحافظة أوضح أن قضاء برما يعاني من تأخر الدور مطالبا باستبدال الشبكة المتهالكة داخل قضاء برما



ناظم الزبون عضو مجلس المحافظة تحدث قضاء المصطبة جنوب محافظة جرش يعاني من شح المياه وان نسبة الفاقد تصل إلى 40 ٪ مطالبا بحلول سريعة لإنهاء مشكلة القضاء







بين مدير المياه في محافظة جرش بأن وزارة المياه حصلت على منحه لاستبدال وتأهيل شبكة المياه بقضاء المصطبة وتم طرح عطاء استشاري وسيتم تنفيذ العطاء في قريبا.





وأضاف الطيطي بأن تم طرح عطاء استشاري لاستبدال وتأهيل شبكة المياه في حي ظهر السرو وتمديد شبكة صرف صحي لحي ظهر السرو وباب عمان.



وأشار بأنه تم طرح عطاء محطة عين الديك لتزويد المحطة بمياه من بئر فيصل وسيتم طرح عطاء لاستبدال الشبكات المهترئة داخل المحافظة



خلال الايام القادمه سيتم تامين العدادات والمواسير الازمه من المستودعات الرئيسه لشركة مياه اليرموك وتوزيعها على المقاولين ليتم تنفيذها وإيصال المياه للمشتركين الجدد وفق الطيطي.