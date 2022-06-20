الملك يعرب عن دعمه لتطوير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب

وطنا اليوم:تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، نسخة من تقرير الهيئة المستقلة للانتخاب حول انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان التي جرت في آذار/مارس الماضي.

وأعرب جلالته عن دعمه لتطوير عمل الهيئة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات والحياة الحزبية