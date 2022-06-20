النائب فريحات : شراء المياه من الاحتلال ممنهج

وطنا اليوم:قال النائب ينال فريحات، اليوم الاثنين، أن الوصول لخطوة شراء المياه من الكيان الصهيوني “ممنهج” ولم يأتي بالصدفة، والتوقيع النهائي لاتفاقية “النوايا” كان بحاجة لمبررات تمثلت بأن الأردن بحاجة لكميات كبيرة من المياه ولايوجد بديل.

وأضاف فريحات ، أن تفريغ السدود كان مقصودًا لشراء المياه من الكيان الصهيوني، كذلك بُث رسائل تخويف من قبل المسؤولين عن قطاع المياه حتى يشعر المواطنين بأنهم بحاجة للمياه ولا بديل لهم عن شراءه من الاحتلال.

وتابع، ان بدائل حل ازمة المياه متاحة ومتعددة الا أن المسؤولين عن ادارة الملف “متقاعسين” في هذه المسألة لأسباب سياسية حتى يتم تنفيذ اتفاقية “النوايا”.

وحول الحلول والبدائل عن شراء المياه من الاحتلال، وضح فريحات أن الحلول “تاريخية” وتم التباطؤ في عملها لنصل لمرحلة حرجة، منها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الأردن المائية من الاحتلال والجانب السوري ورفع قضايا في المحاكم الدولية امام مئات السدود غير القانونية في القانون الدولي.

وأشار إلى عدم إدارة ملف السدود بشكل كافي وعدم استثمار موسم الامطار بالشكل المناسب