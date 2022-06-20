بلدية اربد تحيل سائق للإدعاء العام للإشتباه بسرقته 15 الف لتر ديزل بشهرين

وطنا اليوم:أحالت بلدية اربد الكبرى، احد سائقيها للمدعي العام بعد الاشتباه بقيامه بسرقة 15 ألف لتر ديزل خلال شهرين، وفق ما كشف مصدر مسؤول في البلدية.

وقال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى رداد التل ان القضية جرى التحقيق بها من قبل البلدية من خلال لجنة تم تشكيلها قبل نحو شهرين وأحيلت للإدعاء العام من أجل التحقيق بها والبت فيها قضائيا.

وكان رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، كشف في تصريحات سابقة أن ملايين الأموال هُدرت في البلدية بطرق غير شرعية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدة مخالفات وقضايا غير قانونية ارتكبت من قبل موظفين، وضُبطت وأُحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الكوفحي ان شكاوى المواطنين المتعلقة بطلب بعض موظفي البلدية رشوة منهم قد توقفت بشكل كامل، منوها الى ان البلدية أنهت خدمات 80 موظف خلال الثلاث شهور الماضية لأسباب مختلفة بينها إحالات الى التقاعد وتقديم استقالات وآخرين لأسباب سلوكية