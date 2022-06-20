النائب أبو يحيى : استيراد المياه من الاحتلال “مرفوض تماماً ” ومن الممكن أن تكون ضارة وغير سليمة

وطنا اليوم _ استنكر النائب سليمان أبو يحيى تصريحات وزير المياه محمد النجار أن الأردن سيقوم بشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من الاحتلال، بموجب اتفاقية وقعت مسبقا تفيد بشراء الأردن لـ 150 مليون متر مكعب للأعوام الثلاث”2021،2022،2023″.



وزاد أبو يحيى في حديثه اليوم الأثنين أنه ” مرفوض تماماً ” استيراد المياه من الاحتلال الاسرائيلي سواء باتفاقية أو بدون اتفاقية.



ولفت ابو يحيى الى أنه في حال كان استيراد المياه باتفاقية من الاحتلال يجب أن تمر هذه الاتفاقية على مجلس النواب معتبراً أن هذه الاتفاقية فيها “مساس من هيبة الأردنية”.



ونوه الى أن الاحتلال عدو لا يؤتمن جانبه ومن الممكن أن تكون المياه ضارة وغير سليمة ويجب توخي الحذر.



وأشار أبو يحيى الى ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني وانجازه باقرب وقت ممكن مؤكدا على أن تأخير انجاز المشروع متعمد من قبل الحكومة.



وكان وزير المياه محمد النجار صرح مؤخراً بأن هناك العديد من المواطنون سيعانون هذا الصيف من نقص المياه .