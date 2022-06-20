الإحصاءات : 22.8 % معدل البطالة خلال الربع الاول من عام 2022

وطنا اليوم:كشفت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2022، عن وصول معدل البطال لـ 22.8 % معدل البطالة خلال الربع الاول من عام 2022

وقالت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الإثنين، إنه بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 (22.8%) بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021.

وأوضحت أنه بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2022 (20.5%) مقابل (31.5%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 3.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار3.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2022 مع الربع الرابع للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

المتعطلون

بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 52.3% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.1% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.6% مقابل 78.7% للإناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 47.7% للمجموع (44.2% للذكور مقابل 63.9% للإناث).

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 28.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 19.2%.

المشتغلون

• 25.7% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

• تركز59.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.3%.

• 49.9% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.7% ثانوي و40.9% أعلى من الثانوي.

• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 86.9% هم مستخدمون بأجر (85.0% للذكور مقابل 95.2% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون)

أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 11.1% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 71.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.7% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.2% (53.2% للذكور مقابل 13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 34.5% (54.8% للذكور و 14.0% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16556 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، اذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن