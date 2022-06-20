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مصدر : 155 مليون دينار قيمة الدعم الحكومي للغاز المنزلي

منذ دقيقتين
مصدر : 155 مليون دينار قيمة الدعم الحكومي للغاز المنزلي

وطنا اليوم:كشف مصدر مطلع، عن قيمة الدعم الحكومي لمادة «الغاز المنزلي» والبالغ 155 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من العام الماضي 2021 وحتى بداية شهر حزيران الحالي.
وقال المصدر ان قيمة الدعم الحكومي بلغت خلال العام الماضي للغاز المنزلي ما قيمته 83 مليون دينار، وما قيمته 75 مليون دينار دعم خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي، مشيرا الى ان اسعار الغاز عالميا شهدت ارتفاعات عالمية كبيرة نتيجة للحرب الروسية الاوكرانية التي اسفرت عنها تقلبات كبيرة في أسعار مختلف المشتقات النفطية وكذلك الغاز.
وبين المصدر أن تكلفة اسطوانة الغاز المنزلي تبلغ 11.74 دينار وتباع للمستهلكين بمبلغ 7 دنانير، فيما يبلغ معدل استهلاك المملكة مليونين و750 ألف اسطوانة بالشهر وبالعام 33 مليون اسطوانة، مشيرا الى ان اسعار الغاز عالميا ارتفعت بواقع 100% خلال الفترة الماضية لتصل الى 900 دولار للطن الواحد مقارنة مع ما كانت عليه سابقا والتي بلغت 550 دولارا للطن الواحد.
وأشار المصدر الى ان الحكومة ستستمر في دعم هذه السلعة الاساسية وابقائها عند نفس مستوى الاسعار الحالية بالرغم من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها اسعارها، مرجعا قدره الحكومة على الدعم الى تنوع مصادر الغاز من اكثر من وجه في العالم


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