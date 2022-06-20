بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمنّ يكشف عن 19 ألفا و310 جرائم العام الماضي

منذ 46 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-06-27 20:42:58Z | |

وطنا اليوم:كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2021 أن نسبة الجرائم المكتشفة هي 91.99% في كافة انحاء المملكة.
ويشير التقرير الى ان 1681 جريمة ما زالت قيد التحقيق، من أصل 20 ألفا و991 جريمة مرتكبة، حيث تم اكتشاف 19 ألفا و310 جرائم.
ويشير التقرير الى ان نسبة الجرائم المكتشفة في اقليم العاصمة بلغت 91.95%، حيث ارتكبت 8778 جريمة، اكتشف منها 8071 جريمة، بينما ما زال التحقيق والبحث جار للكشف عن 707 جرائم.
فيما سجل اقليم وسط عمان اعلى نسبة اكتشاف للجرائم وبلغت 95.78%، اذ سجلت في الاقليم 2227 جريمة، اكتشف منها 2133 بينما لا زالت 94 جريمة قيد التحقيق.
وبلغ عدد الجرائم في مديرية جنوب عمان 2261 جريمة، وبنسبة اكتشاف 87.04%، اذ تم الكشف عن 1968 منها، بينما هناك 293 جريمة لم يتم الكشف عنها وما زالت قيد التحقيق.
وفي مديرية شمال عمان سجلت 2127 جريمة، تم اكتشاف 1973 جريمة منها، بينما ما زالت 154 قيد التحقيق، وبنسبة 92.76%، ثم مديرية شرق عمان التي سجلت وقوع 2163 جريمة تم الكشف عن 1997 جريمة، بينما قيد التحقيق 166 جريمة، وبنسبة اكتشاف 92.33%.
اما فيما يتعلق باقليم الوسط فقد سجل 4466 جريمة، تم الكشف عن 4105 جرائم، بينما هناك 361 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 91.92%، حيث سجلت مديرية الزرقاء ارتكاب 1796 جريمة اكتشف منها 1708 جرائم، بينما هناك 88 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 95.10%.
بينما سجلت مديرية البلقاء 1038 جريمة اكتشف منها 937 جريمة، بينما هناك 101 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 90.27%، فيما سجلت مديرية مادبا 470 جريمة، اكتشف منها 415 جريمة، بينما هناك 55 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 88.30%، وفق التقرير.
أما مديرية الرصيفة فقد سجلت 792 جريمة، اكتشف منها 734 جريمة، بينما لازالت 58 جريمة غير مكتشفة وقيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.68%، فيما سجلت مديرية غرب البلقاء 370 جريمة تم اكتشاف 311 جريمة، بينما هناك 59 جريمة ما زالت قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 84.05%.
وفي نفس السياق سجل اقليم الشمال وقوع 5145 جريمة، تم اكتشاف 4817 جريمة منها، فيما هناك 328 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 93.62%.
فقد سجلت مديرية اربد وقوع 2677 جريمة، اكتشف منها 2561 جريمة، بينما هناك 116 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 95.67%.
وسجلت مديرية غرب اربد وقوع 488 جريمة، تم الكشف عن 454 جريمة منها، بينما هناك 34 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 93.03%.
فيما سجلت مديرية شرطة المفرق 669 جريمة، اكتشف منها 615 جريمة، بينما هناك 54 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف بلغت 91.92%، أما مديرية شرطة جرش فقد سجلت 525 جريمة، اكتشف منها 487 جريمة، بينما هناك 38 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.76%.
وسجلت مديرية عجلون 263 جريمة، اكتشف منها 217 جريمة، بينما هناك 46 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 82.51%، فيما سجلت مديرية شرطة الرمثا 523 جريمة تم الكشف منها على 483 جريمة، بينما هناك 40 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.35%.
وفي نفس السياق، سجل اقليم الجنوب وقوع 1717 جريمة، تم الكشف عن 1587 جريمة منها، بينما هناك 130 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.43%.
فقد سجلت مديرية شرطة الكرك وقوع 595 جريمة، تم اكتشاف 555 جريمة منها، بينما هناك 40 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 93.28%، فيما سجلت مديرية شرطة الطفيلة وقوع 219 جريمة تم الكشف عن 197 منها، بينما ما زالت هناك 22 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 89.95%.
اما مديرية شرطة معان فسجلت 222 جريمة، تم اكتشاف 197 جريمة منها، بينما هناك 24 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 89.19%، فيما سجلت مديرية شرطة غرب معان 79 جريمة اكتشف منها 76 جريمة، بينما هناك 12 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 84.81%.
وسجلت مديرية شرطة العقبة وقوع 602 جريمة، تم اكتشاف 570 جريمة منها، بينما هناك 32 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 94.68%.
وفي مديرية شرطة البادية الملكية سجلت 885 جريمة، تم اكتشاف 730 جريمة منها، بينما هناك 155 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 82.49%، كما سجلت مديرية شرطة البادية الشمالية 492 جريمة، تم اكتشاف 332 جريمة منها، بينما هناك 60 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 84.69%.
وسجلت مديرية شرطة البادية الوسطى 428 جريمة، تم اكتشاف 352 جريمة منها، ولا زالت 76 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 82.245%، فيما سجلت مديرية شرطة البادية الجنوبية 65 جريمة تم اكتشاف 46 جريمة منها، بينما هناك 19 جريمة قيد التحقيق.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:34

60% تراجع الطلب على الالبسة لشهر حزيران الحالي

10:22

البروفيسور شاروخ شاريات يحاضر في عمان الأهلية

10:04

إتلاف طن من الأغذية منتهية الصلاحية في معان

09:55

كم دفع الأردنيون لحضور حفل محمد رمضان في العقبة

09:51

كهرباء اربد تكرم “العنانزة” الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القران الكريم

09:42

وفيات الاثنين 20-6-2022

09:34

الأردنيون يُقبلون على السيارات الكهربية هربا من غلاء البنزين

09:28

النجار يوضح بشأن شراء كميات مياه جديدة من الاحتلال

09:21

نادي الفيصلي يشعل الشمعة التسعون 90 لتأسيسه

09:16

رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات خطر على البلاد

09:12

ضبط حدث أثناء قيادته مركبة على “الحزام الدائري” بإربد

09:08

توجه لتثبيت أعباء “الديون” دون تأثر الأقساط برفع الفائدة

09:05

3 شركات تتقدم بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية

06:19

مشروع المدينة الإدارية يعود للواجهة مجدداً و 2050 هو العام المتوقع لافتتاحها

06:09

مهرجان جرش هذا العام تحت عنوان جديد

06:03

رسميا.. حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي

05:55

جنودُنا يُصلّون على حديد بنادقهم !!

05:53

القبج بطلب إحالته إلى التقاعد لحالته الصحية

02:22

كتيبة الرد السريع تهدي والد الشهيد عهد ملكاوي درعاََ تذكارياَ تقديراَ من زملائه لوالده وذويه

23:58

التحديث الاقتصادي.. بين التوصيف والتطبيق

23:49

الطهروي يكتب حول الرؤية الاقتصادية لحزب جبهة العمل الاسلامي

23:12

ارتفاع عالمي على أسعار الأرز بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة

23:11

كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟

22:36

رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

21:53

مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين

21:40

الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً

21:23

اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل

21:02

طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم

20:57

توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز

20:35

الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها

20:34

دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير

20:34

“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية

20:30

النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد

20:27

طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي

20:24

حجاوي: الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وعلينا الحذر

20:23

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030”

20:13

إطلاق عقد عمل موحد للعاملين في قطاع الازهار لحماية حقوقهم

20:05

حديث مثير للمعشر: الإصلاح ما زال يصطدم بالحائط

20:02

الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي

19:55

الخطاب الأردني الحديث

19:55

القدرة الشرائية للإيرانيين تنهار وبعضهم يأكل خبزاً فقط

19:35

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

19:33

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

19:26

باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين

19:21

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة

19:20

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:18

تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية

19:18

قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

وفيات

وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022