الأمنّ يكشف عن 19 ألفا و310 جرائم العام الماضي

وطنا اليوم:كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2021 أن نسبة الجرائم المكتشفة هي 91.99% في كافة انحاء المملكة.

ويشير التقرير الى ان 1681 جريمة ما زالت قيد التحقيق، من أصل 20 ألفا و991 جريمة مرتكبة، حيث تم اكتشاف 19 ألفا و310 جرائم.

ويشير التقرير الى ان نسبة الجرائم المكتشفة في اقليم العاصمة بلغت 91.95%، حيث ارتكبت 8778 جريمة، اكتشف منها 8071 جريمة، بينما ما زال التحقيق والبحث جار للكشف عن 707 جرائم.

فيما سجل اقليم وسط عمان اعلى نسبة اكتشاف للجرائم وبلغت 95.78%، اذ سجلت في الاقليم 2227 جريمة، اكتشف منها 2133 بينما لا زالت 94 جريمة قيد التحقيق.

وبلغ عدد الجرائم في مديرية جنوب عمان 2261 جريمة، وبنسبة اكتشاف 87.04%، اذ تم الكشف عن 1968 منها، بينما هناك 293 جريمة لم يتم الكشف عنها وما زالت قيد التحقيق.

وفي مديرية شمال عمان سجلت 2127 جريمة، تم اكتشاف 1973 جريمة منها، بينما ما زالت 154 قيد التحقيق، وبنسبة 92.76%، ثم مديرية شرق عمان التي سجلت وقوع 2163 جريمة تم الكشف عن 1997 جريمة، بينما قيد التحقيق 166 جريمة، وبنسبة اكتشاف 92.33%.

اما فيما يتعلق باقليم الوسط فقد سجل 4466 جريمة، تم الكشف عن 4105 جرائم، بينما هناك 361 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 91.92%، حيث سجلت مديرية الزرقاء ارتكاب 1796 جريمة اكتشف منها 1708 جرائم، بينما هناك 88 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 95.10%.

بينما سجلت مديرية البلقاء 1038 جريمة اكتشف منها 937 جريمة، بينما هناك 101 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 90.27%، فيما سجلت مديرية مادبا 470 جريمة، اكتشف منها 415 جريمة، بينما هناك 55 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 88.30%، وفق التقرير.

أما مديرية الرصيفة فقد سجلت 792 جريمة، اكتشف منها 734 جريمة، بينما لازالت 58 جريمة غير مكتشفة وقيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.68%، فيما سجلت مديرية غرب البلقاء 370 جريمة تم اكتشاف 311 جريمة، بينما هناك 59 جريمة ما زالت قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 84.05%.

وفي نفس السياق سجل اقليم الشمال وقوع 5145 جريمة، تم اكتشاف 4817 جريمة منها، فيما هناك 328 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 93.62%.

فقد سجلت مديرية اربد وقوع 2677 جريمة، اكتشف منها 2561 جريمة، بينما هناك 116 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 95.67%.

وسجلت مديرية غرب اربد وقوع 488 جريمة، تم الكشف عن 454 جريمة منها، بينما هناك 34 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 93.03%.

فيما سجلت مديرية شرطة المفرق 669 جريمة، اكتشف منها 615 جريمة، بينما هناك 54 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف بلغت 91.92%، أما مديرية شرطة جرش فقد سجلت 525 جريمة، اكتشف منها 487 جريمة، بينما هناك 38 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.76%.

وسجلت مديرية عجلون 263 جريمة، اكتشف منها 217 جريمة، بينما هناك 46 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 82.51%، فيما سجلت مديرية شرطة الرمثا 523 جريمة تم الكشف منها على 483 جريمة، بينما هناك 40 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.35%.

وفي نفس السياق، سجل اقليم الجنوب وقوع 1717 جريمة، تم الكشف عن 1587 جريمة منها، بينما هناك 130 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 92.43%.

فقد سجلت مديرية شرطة الكرك وقوع 595 جريمة، تم اكتشاف 555 جريمة منها، بينما هناك 40 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 93.28%، فيما سجلت مديرية شرطة الطفيلة وقوع 219 جريمة تم الكشف عن 197 منها، بينما ما زالت هناك 22 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 89.95%.

اما مديرية شرطة معان فسجلت 222 جريمة، تم اكتشاف 197 جريمة منها، بينما هناك 24 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 89.19%، فيما سجلت مديرية شرطة غرب معان 79 جريمة اكتشف منها 76 جريمة، بينما هناك 12 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 84.81%.

وسجلت مديرية شرطة العقبة وقوع 602 جريمة، تم اكتشاف 570 جريمة منها، بينما هناك 32 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 94.68%.

وفي مديرية شرطة البادية الملكية سجلت 885 جريمة، تم اكتشاف 730 جريمة منها، بينما هناك 155 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 82.49%، كما سجلت مديرية شرطة البادية الشمالية 492 جريمة، تم اكتشاف 332 جريمة منها، بينما هناك 60 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 84.69%.

وسجلت مديرية شرطة البادية الوسطى 428 جريمة، تم اكتشاف 352 جريمة منها، ولا زالت 76 جريمة قيد التحقيق، وبنسبة اكتشاف 82.245%، فيما سجلت مديرية شرطة البادية الجنوبية 65 جريمة تم اكتشاف 46 جريمة منها، بينما هناك 19 جريمة قيد التحقيق.