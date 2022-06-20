بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النجار يوضح بشأن شراء كميات مياه جديدة من الاحتلال

منذ 58 ثانية
النجار يوضح بشأن شراء كميات مياه جديدة من الاحتلال

وطنا اليوم:أوضح وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، حقيقة شراء الأردن لكميات جديدة من المياه من دولة الاحتلال.
وأكد النجار في تصريح، أن الأردن سيقوم بشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من دولة الاحتلال، بموجب اتفاقية وقعت مسبقا تفيد بشراء الأردن لـ 150 مليون متر مكعب للأعوام الثلاث”2021،2022،2023″.
وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت نهاية 2021، أن اللجان الفنية المختصة لدى الجانب الأردني والاحتلال الإسرائيلي عقدت، اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.
وأضافت أنه تم توقيع اتفاق يحصل الأردن بموجبه على شراء 50 مليون م3 كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.
وبحسب المؤشر العالمي للمياه، يصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه.
من جانبه، كشفت وزارة الخارجية الأردنية في تموز الماضي، عن اتفاق تبيع بموجبه تل أبيب إلى الأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه.
كذلك تم الاتفاق على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الفلسطينيين إلى 700 مليون دولار سنويا


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:21

نادي الفيصلي يشعل الشمعة التسعون 90 لتأسيسه

09:16

رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات خطر على البلاد

09:12

ضبط حدث أثناء قيادته مركبة على “الحزام الدائري” بإربد

09:08

توجه لتثبيت أعباء “الديون” دون تأثر الأقساط برفع الفائدة

09:05

3 شركات تتقدم بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية

06:19

مشروع المدينة الإدارية يعود للواجهة مجدداً و 2050 هو العام المتوقع لافتتاحها

06:09

مهرجان جرش هذا العام تحت عنوان جديد

06:03

رسميا.. حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي

05:55

جنودُنا يُصلّون على حديد بنادقهم !!

05:53

القبج بطلب إحالته إلى التقاعد لحالته الصحية

02:22

كتيبة الرد السريع تهدي والد الشهيد عهد ملكاوي درعاََ تذكارياَ تقديراَ من زملائه لوالده وذويه

23:58

التحديث الاقتصادي.. بين التوصيف والتطبيق

23:49

الطهروي يكتب حول الرؤية الاقتصادية لحزب جبهة العمل الاسلامي

23:12

ارتفاع عالمي على أسعار الأرز بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة

23:11

كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟

22:36

رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

21:53

مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين

21:40

الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً

21:23

اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل

21:02

طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم

20:57

توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز

20:35

الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها

20:34

دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير

20:34

“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية

20:30

النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد

20:27

طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي

20:24

حجاوي: الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وعلينا الحذر

20:23

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030”

20:13

إطلاق عقد عمل موحد للعاملين في قطاع الازهار لحماية حقوقهم

20:05

حديث مثير للمعشر: الإصلاح ما زال يصطدم بالحائط

20:02

الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي

19:55

الخطاب الأردني الحديث

19:55

القدرة الشرائية للإيرانيين تنهار وبعضهم يأكل خبزاً فقط

19:35

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

19:33

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

19:26

باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين

19:21

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة

19:20

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:18

تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية

19:18

قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

19:09

مصدر أمني يوضح: دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش

18:20

الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد

18:13

الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم

18:07

تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية

17:47

متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى

17:37

الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان

17:30

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

17:21

جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022