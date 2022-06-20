النجار يوضح بشأن شراء كميات مياه جديدة من الاحتلال

وطنا اليوم:أوضح وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، حقيقة شراء الأردن لكميات جديدة من المياه من دولة الاحتلال.

وأكد النجار في تصريح، أن الأردن سيقوم بشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من دولة الاحتلال، بموجب اتفاقية وقعت مسبقا تفيد بشراء الأردن لـ 150 مليون متر مكعب للأعوام الثلاث”2021،2022،2023″.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت نهاية 2021، أن اللجان الفنية المختصة لدى الجانب الأردني والاحتلال الإسرائيلي عقدت، اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاق يحصل الأردن بموجبه على شراء 50 مليون م3 كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.

وبحسب المؤشر العالمي للمياه، يصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه.

من جانبه، كشفت وزارة الخارجية الأردنية في تموز الماضي، عن اتفاق تبيع بموجبه تل أبيب إلى الأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه.

كذلك تم الاتفاق على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الفلسطينيين إلى 700 مليون دولار سنويا