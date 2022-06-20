مشروع المدينة الإدارية يعود للواجهة مجدداً و 2050 هو العام المتوقع لافتتاحها

وطنا اليوم – حسب ماعلمت وطنا اليوم فإن مشروع المدينة الإدارية يعتبر من المشاريع طويلة الآمد الذي يتوقع اكتماله في عام 2050.

وتوقع مصدر حكومي في حديثه اكتمال ملامح المشروع خلال عامين مع التأكيد على أنه لايزال في وضع التصور الأولي، مشيرا إلى أن الفكرة تبلورت لكن تحتاج إلى تخطيط كبير وتحضير أيضا.

وبين، أن “الفكرة لا نستطيع منحها القيمة المادية لغاية اللحظة من حيث الحجم والطاقة كونها متغيرة وليست ثابتة”، موضحا أن الأفكار واضحة ولكن الأرقام من الصعب تحديدها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على متابعة المشروع من خلال عقد اجتماع واحد على الأقل في كل أسبوع.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن، مطلع العام، عن تجدد دراسة إقامة مدينة إدارية جديدة، قائلا “نبحث مرة أخرى الموضوع القديم الذي تجدد، ولا تزال فكرة قد نصل أو لا نصل بها إلى شيء وهي مدينة جديدة متطورة إدارية“.

وأكد أن الحكومة تدرس إقامة مدينة إدارية جديدة وليس عاصمة جديدة، مضيفا “إنشاء مدينة إدارية جديدة قيد البحث الآن ومن المبكر الحديث عن الأمر لأنه يخضع لمنطق دراسات الجدوى وسنعلن عنه تباعا”.