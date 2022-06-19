من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
بحث
أخر المستجدات
23:12
ارتفاع عالمي على أسعار الأرز بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة
23:11
كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟
22:36
رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”
21:53
مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين
21:40
الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً
21:23
اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل
21:02
طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم
20:57
توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز
20:35
الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها
20:34
دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير
الرئيسية
شؤون اقتصادية
ارتفاع عالمي على أسعار الأرز بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة
منذ دقيقتين
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
مقالات ذات صلة
خبير أردني: أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023
نقابة التخليص تطالب بتمديد بلاغ (53)
الحسامي: المعاملة بالمثل ستمنع إغراق السوق ببضائع جهة واحدة
عاجل – الحكومة تتجه لإقتراض 85 مليون دولار من...
التخليص على الهايبرد بنهاية 2021 فاق كل الأشهر
أبو علي: ضريبة المبيعات في الأردن ليست الأعلى في...
عزايزة والذنيبات جولة تفقديه لميناء تصدير الفوسفات في العقبة
البهارات والقهوة وحب الهال ..أبرز المواد التي سيطالها التخفيض...
ارتفاع الاستثمارات في الاردن هذا ما تتوقعه المؤسسة العربية...
24 ساعة
23:11
كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟
22:36
رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”
21:53
مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين
21:40
الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً
21:23
اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل
21:02
طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم
20:57
توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز
20:35
الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها
20:34
دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير
20:34
“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية
20:30
النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد
20:27
طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي
20:24
حجاوي: الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وعلينا الحذر
20:23
العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030”
20:13
إطلاق عقد عمل موحد للعاملين في قطاع الازهار لحماية حقوقهم
20:05
حديث مثير للمعشر: الإصلاح ما زال يصطدم بالحائط
20:02
الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي
19:55
الخطاب الأردني الحديث
19:55
القدرة الشرائية للإيرانيين تنهار وبعضهم يأكل خبزاً فقط
19:35
الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران
19:33
العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030
19:26
باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين
19:21
رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة
19:20
الملك يعود إلى أرض الوطن
19:18
تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية
19:18
قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل
19:09
مصدر أمني يوضح: دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش
18:20
الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد
18:13
الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم
18:07
تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية
17:47
متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى
17:37
الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان
17:30
الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%
17:21
جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت
17:03
البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”حجر زاوية قد يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي
16:56
صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا
16:50
الأردن يشارك بمناورات نسر الأناضول
16:19
الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ
16:15
الامن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية
16:13
اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
16:10
محمد العنانزة : كتاب الله منارة تفتح العقول
16:06
جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان
15:50
قرار قطعي بالحجز على أحد أقدم اندية عّمان
15:38
بورد أردني للصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة قريبا
15:36
الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو
15:35
طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في فيلادلفيا يزورن متحف جلعد الثقافي
15:35
أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”
15:21
643 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع.. ولا وفيات
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
وطنا نيوز
© 2022 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
من نحن