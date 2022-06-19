توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز

وطنا اليوم:قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة حازم الصمادي إن معدل كميات الموز التي ترد إلى سوق عمان المركزي تقدر بـ 73 طناً، في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى 250 طناً.

وأضاف الصمادي الأحد، أن وزارة الزراعة معنية بعمل توازن بين الانتاج المحلي والمستورد، للمحافظة على توفر الموز في السوق المحلي.

ولفت إلى أن انخفاض الانتاج نتيجة الصقيع دفع الوزارة لفتح باب الاستيراد بشكل كبير للحفاظ على المنتج في السوق المحلي.

ونفذ عشرات المزارعين وقفة احتجاجية قرب مثلث الجوفة في الشونة الجنوبية، الأحد، احتجاجا على قرار وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الموز.

وأكد المحتجون في الوقفة أن الموز المستورد متوفر وبكميات كبيرة، مشيرين إلى وجود جهات مستفيدة من الاستيراد.

وحذروا من استمرارية استيراد الموز، باعتباره يؤثر بشكل سلبي على المزارع الأردني، مطالبين بإعادة الرسم النوعي الذي وصفوه بأنه حامٍ للمزارع