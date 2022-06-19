بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

منذ 23 ثانية
الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى نائب الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 51، في كلية الملك الحسين الجوية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.
وبدأ الاحتفال، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بالسلام الملكي، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.
وعبر مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة، في كلمة له، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتخريجِ كوكبة جديدة من صقور سلاحِ الجو الملكي، ليلتحقوا في ركب من سبقهم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن.
وأشار آمر كلية الملك الحسين الجوية العقيد الركن الطيار جهاد البطوش إلى التطوير المستمر في الكلية، إذ تم استحداث ثلاثة تخصصات جديدة تمنح فيها درجة البكالوريوس، إضافة إلى تدريس علوم الطيران وعلم المراقبة والملاحة الجوية.
ولفت البطوش إلى انضمام الكلية إلى اتحاد الجامعات العربية، لتكون في مصاف الجامعات الأردنية والعربية المتميزة والمتخصصة.
وقلّد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم.
وتابع سموه والحضور عرضاً جوياً نفذته مجموعة من طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية.
وحضر الاحتفال مسؤولون عسكريون ومدنيون، وعدد من الملحقين العسكريين في المملكة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:33

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

19:26

باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين

19:21

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة

19:20

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:18

تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية

19:18

قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

19:09

مصدر أمني يوضح: دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش

18:20

الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد

18:13

الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم

18:07

تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية

17:47

متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى

17:37

الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان

17:30

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

17:21

جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت

17:03

البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”حجر زاوية قد يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

16:56

صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

16:50

الأردن يشارك بمناورات نسر الأناضول

16:19

الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ

16:15

الامن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

16:13

اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

16:10

محمد العنانزة : كتاب الله منارة تفتح العقول

16:06

جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان

15:50

قرار قطعي بالحجز على أحد أقدم اندية عّمان

15:38

بورد أردني للصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة قريبا

15:36

الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو

15:35

طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في فيلادلفيا يزورن متحف جلعد الثقافي‎‎

15:35

أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”

15:21

643 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع.. ولا وفيات

15:13

الخيار الأردني تهديدٌ جدّي

15:12

تجارة الاردن تنظم المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

14:57

بعد ارتفاع أسعاره .. وقود مسروق للبيع على الإنترنت بأمريكا

14:48

“حزب الانصار” في الاغوار الشماليه

14:48

بريطانيا على موعد مع أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 30 عاماً

14:40

الدغمي يبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات مع كوريا الجنوبية

14:21

فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

14:06

بعد ادعاء فتيات بتعرضهن للاعتداء.. الأمن يحقق

14:02

استقالة ابو طعيمة من تدريب الحسين والاستعانة بمدرب ألماني

13:57

تطبيق برنامج توصيل الأدوية في مركز صحي اللويبدة وأبو نصير

13:53

سماوي : تكلفة مهرجان الفحيص نحو 400 ألف دينار

13:47

تجار الماشية في قطر يكثفون مستورداتهم من الأردن

13:41

السياحة الوافدة : 70% حجوزات المكاتب خلال الموسم المقبل

12:38

الملك إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري والعاهل البحريني

12:35

أسرة الفيصلي تتغنى بإنجازاته في احتفال مهيب

12:33

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب قلقيلية

12:30

توصية بتحويل شراء أسهم من شركة تطوير العقبة للفساد

12:22

أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

12:17

العضايلة ينفي فصل موظفين من حزب جبهة العمل

12:14

موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 200 شجرة مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022