الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى نائب الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 51، في كلية الملك الحسين الجوية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.

وبدأ الاحتفال، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بالسلام الملكي، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.

وعبر مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة، في كلمة له، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتخريجِ كوكبة جديدة من صقور سلاحِ الجو الملكي، ليلتحقوا في ركب من سبقهم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن.

وأشار آمر كلية الملك الحسين الجوية العقيد الركن الطيار جهاد البطوش إلى التطوير المستمر في الكلية، إذ تم استحداث ثلاثة تخصصات جديدة تمنح فيها درجة البكالوريوس، إضافة إلى تدريس علوم الطيران وعلم المراقبة والملاحة الجوية.

ولفت البطوش إلى انضمام الكلية إلى اتحاد الجامعات العربية، لتكون في مصاف الجامعات الأردنية والعربية المتميزة والمتخصصة.

وقلّد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم.

وتابع سموه والحضور عرضاً جوياً نفذته مجموعة من طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية.

وحضر الاحتفال مسؤولون عسكريون ومدنيون، وعدد من الملحقين العسكريين في المملكة