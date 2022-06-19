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العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

منذ 20 ثانية
العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

العضايلة: نقدم هذه الرؤية انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه ما يمر به الوطن من أزمات ولا مخرج منها دون تحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار

وطنا اليوم –   أقام حزب جبهة العمل الإسلامي حفل تكريم لفريق إعداد مشروع الرؤية الإقتصادية التي أعدها الحزب تحت عنوان “رؤية الأردن 2030″، من الشخصيات الاقتصادية الوطنية بحضور حشد من قيادات الحزب والشخصيات الإقتصادية.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إلى أن هذه الفعالية تأتي لتكريم “ثلة من أبناء الوطن الذين اجتمعوا لرفعته وعزته وليكون الوطن عزيزا كريما قويا بشعبه وأمته ، هذا الوطن الذي تجتمع عليه المؤامرات لتمرير المشروع الصهيوني على حساب الدولة والشعب والنظام السياسي هذه الرؤية عنوانها تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي ليكون قويا في مواجهة ما يتهدده من تحديات داخلية وخارجية”.

وأكد العضايلة أن الحزب يقدم هذه الرؤية للتأكيد على حس المسؤولية الوطنية لدى الحزب الذي يشعر بنبض الوطن والمواطن الذي يئن نتيجة سياسات إقتصادية أثقلت كاهله وأضرت بالوطن، ونتيجة الفساد الذي يرتبط بالاستبداد وحرمان الشعب من المشاركة في صنع القرار وتقديم ذوي الكفاءة والنزاهة ليتحملوا مواقع المسؤولية ويعبروا عن نبض الشعب لما يشكله انسجام الموقف الرسمي مع الشعبي من عنصر القوة الرئيس للأردن وأساس نهضته واستقراره في مواجهة.

وأضاف العضايلة “على أصحاب القرار الالتفات إلى الوطن وفتح باب المشاركة الحقيقية دون إقصاء ليكون الشعب شريكاً فاعلا في صنع القرار والكف عن العبث بإرادته والتلاعب بالانتخابات، نقدم هذا المشروع انطلاقا وكلنا ثقة أننا نملك حلا لأزمات الوطن التي باتت تشمل مختلف القطاعات الحيوية في الأردن، والتي بلغت مرحلة الاستدانة لتسديد الديون”.

وأكد العضايلة أن الحركة الإسلامية تمد أيديها لكل مخلص في هذا البلد على أساس ما يحقق مصالح الوطن والمواطن وأنها تؤمن بنهج الشراكة الوطنية، وأن الحركة الإسلامية ركن أصيل في هذا الوطن ونرفض مشاريع العبث بهوية الوطن العربية والإسلامية.

وأشار العضايلة إلى أن هذه الرؤية استمر العمل بها 26 شهرا بمشاركة 370 خبيرا لتشمل مختلف نواحي الاقتصاد والتنمية مشيداً بجهود من شاركوا في إعداد الرؤية الإقتصادية وما قدموه من هذا المشروع الوطني الكبير، كما أكد استمرار الحزب في متابعة نشر هذه الرؤية الإقتصادية والتعريف بها في مختلف مناطق الوطن حتى تتحقق على أرض الواقع بما يخدم نهضة الوطن ورفعته.

فيما قدم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الدكتور محمد العوايدة عرضا حول أهداف الرؤية الاقتصادية و المنهجية التي تم من خلالها إعداد الرؤية على أسس علمية حديثة بمشاركة خبراء من مختلف التخصصات وفق أسس التنمية المستدامة، وعقد 9 ورشات عمل متخصصة قدمت فيها أوراق عمل متخصصة تمت مناقشتها من قبل 370 خبيرا، وإعداد منظومة للاقتصاد الرياضي للمرة الأولى على مستوى الوطن وابتكار نظرية الاقتصاد الإسلامي الرشيد وامتيازها بالتحليل العميق لمسار الاقتصاد الأردني على مدى 50 عاما سابقة.

كما أشاد بمتابعة قيادة الحزب لمسار عمل إعداد الرؤية الإقتصادية وتقديم الدعم الكامل لجهود العمل.
وجرى خلال الفعالية عرص فيديو حول محاور ومشاريع الرؤية الاقتصادية وما تقدمه من مبادرات ومشاريع عمل.

وفي ختام الفعالية جرى تكريم اللجنة المشرفة على إعداد الرؤية الاقتصادية والباحثين والخبراء الاقتصاديين ومعدي اوراق السياسيات العامة و أعضاء اللجنة الإعلامية ولجان المؤتمر العام السادس للحزب.


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