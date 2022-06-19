باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين

وطنا اليوم – قال الباحث الدكتور صفوت حدادين تعليقاً على افطار الجمعة الذي دأب على اقامته السفير السعودي في الاردن نايف السديري :

‏حضور افطار السفير السعودي ربما يذهبون بحسن نية و لا يدركون أن التيرع بوجهات النظر و مشاركتها مع دول خارجية يعد أمراً خطراً له انعكاساته على البلد و سياساتها، هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات و وزراء سابقين و اقتصاديين و اعلاميين؟

واضاف حدادين في تغريدة نشرها عبر تويتر :

‏سُيصادف وصولي إلى عمّان يوم جمعة، هل أغتنم الفرصة و أتوجه من المطار إلى السفارة السعودية لحضور مأدبة التدخل في الشؤون الأردنية التي يسميها السفير السديري إفطار الجمعة…افطار المحبة؟

يذكر ان السفير السعودي في الاردن نايف السديري دأب على اقامة افطار كل يوم جمعة لعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاردنية ما اثار جدلاً واسعا حول هذا النشاط للسفير السعودي الذي وصفه مراقبون بانه لاينسجم مع البروتكولات الدبلوماسية.