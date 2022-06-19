الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان

وطنا اليوم _ صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن كوادر الجمارك العاملة في مديرية جمرك العقبة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (125) كرتونة دخان مخبأة بطريقة فنية محكمة.



وفي التفاصيل تم الاشتباه بالشحنة المحملة بالواح ديكور “الجبس بورد”حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) في وحدة مراقبة الحاويات في مديرية جمرك العقبة، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت تلك الكمية مخبأة داخل الواح الديكور بطريقة احترافية فنية.



من جهته قال، عقيد جمارك أحمد العكاليك مدير جمرك العقبة إنه تم ضبط 125 كرتونة دخان داخل حاوية 40 قدم، والتي تم التصريح عن محتوياتها بأنها الواح ديكور، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها .



يذكر أن دائرة الجمارك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية تعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في كافة المواقع، وتبذل كل الجهود والطاقات لمكافحة التهريب، وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها، وتهيب المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.