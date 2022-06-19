الامن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

وطنا اليوم:حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية المواطنين والمقيمين من التعامل مع صفحات وهمية خادعة أُنشئ على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمكارم ملكية بهدف الاحتيال على المواطنين و قرصنة بياناتهم الشخصية والبنكية.

ونبهت الوحدة الى ضرورة عدم التعامل مع مثل تلك الصفحات نهائيًا وتحت اي ظرف ولو من باب الفضول لكي لا يقع فريسة للاحتيال وسرقة وقرصنة الحسابات والمعلومات والابلاغ الفوري عنها عند مراسلتها له.