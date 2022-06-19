643 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع.. ولا وفيات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 643 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 24 للعام الحالي، والممتدة من 11 إلى 18 حزيران الحالي، مقارنة مع 402 إصابة للأسبوع الوبائي الـ23 السابق، وبارتفاع حوالي 60 بالمئة.

وبينت الوزارة في الموجز الأسبوعي اليوم ، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع رقم 24 بلغت 11694 فحصا مقارنة مع 12430 خلال الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 6 بالمئة، إذ بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.4 بالمئة، مقارنة مع 3.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 24، وبارتفاع حوالى 72 بالمئة.

كما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 5 حالات مقارنة مع 3 حالات خلال الأسبوع السابق، مبينة الوزارة أن عدد الحالات النشطة 502 حالة مقارنة مع 322 حالة خلال الأسبوع رقم 23، وبارتفاع حوالى 56 بالمئة. وحول ملف التطعيم، أشارت الوزارة إلى أن عدد الجرعات التي أعطيت خلال الأسبوع 24، بلغت للجرعة الأولى 3219، مقارنة مع 4897 في الأسبوع السابق، وللجرعة الثانية 7255 مقارنة مع 8801، وللجرعة الثالثة 1763 مقارنة مع 2918، حيث بلغ المجموع 12237 مقارنة مع 15716 خلال الأسبوع 23، وبنسبة انخفاض حوالى 22 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وبلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة الأولى 4798051، وبنسبة حوالى 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وللجرعة الثانية 4528092 وبنسبة 71 بالمئة، وللجرعة الثالثة 664203 جرعات.

ولفتت الوزارة إلى أن متلقي اللقاح في الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغت للجرعة الأولى 236606، وبنسبة 25 بالمئة، وللجرعة الثانية 198345 وبنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة بلغت للجرعة الأولى 255، وفي الجرعة الثانية 179 طفلا