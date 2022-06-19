بعد ادعاء فتيات بتعرضهن للاعتداء.. الأمن يحقق

وطنا اليوم:أثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتيات يدعين أنهن تعرضن لاعتداء من قبل 3 شبان، حفيظة المجتمع الأردني، خصوصاً، بعد عدم وجود تفاصيل وافية عن الحادثة في حال وقوعها.

من جانبه، أكد مصدر أمني ، عدم وجود أي شكوى لدى أي جهة أمنية حول اعتداء عدد من الأشخاص على مجموعة من الفتيات، مبيناً أن التحقيق جارٍ في ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في المنشور الذي شاهده غالبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجموعة من الصديقات تعرضن للضرب بعد رفض إحداهن تزويد رقم هاتفها لشخص طلب الحصول عليه.

وكتبت إحدى الفتيات باللغة الإنجليزية التي تدعي تعرضها للضرب، “غالبا ذراعي كسرت، لواها بقسوة … هل كان يجب إعطاءه رقم هاتفي وحسب؟”، وأردفت “ربما لو فعلت لما حدث شيء، جسد صديقتي كله رضوض ووجهها منتفخ”.

وظهر في الصور التي نشرتها الفتاة، وجوه 3 شبان تدعي أنهم من قاموا بالاعتداء عليها وصديقاتها دون وجود لفيديو يوثق لحظة الاعتداء، مكتفية بنشر صور لأجزاء من أجسادهن يظهر فيها تعرضهن للاعتداء الجسدي.