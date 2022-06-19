استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب قلقيلية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شاب، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أثناء محاولته اجتياز الجدار الفاصل، بالقرب من قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التبليغ عن استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم غانم، سكان نابلس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي