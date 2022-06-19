موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 200 شجرة مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف والذي يصادف 17 حزيران من كل عام، شارك موظفو البنك الأردني الكويتي، في مبادرة القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، بزراعة 200 شجرة مثمرة في منطقة الأغوار الوسطى، حيث يحرص البنك وبشكل مستمر على تكريس كل إمكانياته وتوجيه العاملين لديه للمشاركة بفعالية في مختلف المبادرات الرامية لخدمة المجتمع والبيئة، وضمن هذه الرؤية وفي هذا الاتجاه وللحفاظ على التنوع البيئي في الأردن ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء يأتي هذا الدعم من البنك الأردني الكويتي ، رافداً لبرنامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة “القافلة الخضراء” في الأردن، الهادف لدعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الإنتاج خصوصاً في منطقة الأغوار التي تعتبر سلة الأردن الغذائية، عبر توفير الأشجار المثمرة لهم بشكل أساسي، والتي تعود بعائد اقتصادي يحسّن من ظروفهم المعيشية، ويسهم في أمنهم الغذائي على المستوى الخاص في أسرهم، وعلى المستوى العام في زيادة الناتج الزراعي في المملكة، إضافة للأثر البيئي الإيجابي في تخضير المساحات القابلة للزراعة في الأردن، ووقفاً للتصحر، والتقليل من أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.