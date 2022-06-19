مسؤول أوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو خاركوف

وطنا اليوم _ قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية الأحد، إن القوات الروسية تحاول الاقتراب من أجل قصف مدينة خاركوف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مرة أخرى، واصفاً الوضع بأنه “صعب للغاية”.



وأوضح مستشار وزير الداخلية فاديم دنيسينكو، في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أن “روسيا تحاول جعل خاركوف مدينة على خط المواجهة”.



وتقع مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، وتبعد نحو 25 ميلاً (40 كم) عن حدود روسيا، ويتحدث أغلب سكانها الروسية، كما شهدت مارس الماضي معارك عنيفة بين الجانبين الروسي والأوكراني.