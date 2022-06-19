سائقو سرافيس على خطوط حيوية يتوقفون عن العمل

وطنا اليوم:اعتصم عدد من سائقي السرافيس في مجمع رغدان / المحطة، صباح اليوم الأحد احتجاجا على عدم تعديل أجور النقل بعد قرارات الحكومة المتتالية برفع أسعار المشتقات النفطية.

وقال السائقون إن الاعتصام سيبقى مستمرا، نظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة النقل وعدم الاستماع لشكواهم.

وأضافوا أن الحكومة قامت برفع أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير دون تعويض مركبات السرفيس والتكسي، ما جعلهم يتكبدوا خسائر كبيرة، لافتين إلى أن السائق بات عاجزا عن شراء الخبز والحمص لأطفاله بعد يوم عمل كامل.

وبيّن السائقون أن جميع المركبات على خطوط (ماركا الشمالية، وماركا الجنوبية، وجبل الحسين، والعبدلي، وحدائق الحسين، وكثير من الخطوط) مازالت متوقفة عن العمل ولم يقم السائقون عليها بتحميل أي راكب.

وشكا سائقون قيام المباحث المرورية بتحرير مخالفات لهم بعد توقيف المركبة وسؤال المواطنين عن الأجرة التي تقاضاها السائق، رغم أن الراكب نفسه “يُسامح” السائق بها أحيانا