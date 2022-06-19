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مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

منذ 11 ثانية
مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

وطنا اليوم:فاز مشروع بحثي قدمه طلبة أردنيون بجائزة عالمية، ينظمها مركز لوما بفنلندا (شبكة تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في الجامعات الفنلندية).
وتقوم فكرة المشروع العلمي الفائز على المقارنة بين أنواع رقاقات الألمنيوم الشائعة محليّا في نسبة ترحيل الألمنيوم للطعام أثناء الطهي، حيث تمّ استقصاء نسبة تسرّب عنصر الألمنيوم من ثلاثة أشكال مختلفة من ألمنيوم الطبخ الشائعة الاستخدام في الأردن وتأثيراتها.
ويضم الفريق البحثي الفائز من مدارس أكاديمية المقاييس الدولية: المعلمة هديل الخطيب، وطالبات الصف السابع: سوار زريقات، وسدين حمادنة، وجنى السوالمة.
وعرضت الطالبة سوار زريقات لمراحل وصول الفريق للفوز بهذه الجائزة الدولية، مشيرة إلى أنه تم في المرحلة الأولى المشاركة في المشروع بالمسابقة المحليّة (ستارت -الأردن)، التي نظمتها جمعية ابتكار لتنمية الإبداع بالتعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة التربية والتعليم، حيث تمّ عرض المشروع على لجنة من المحكّمين، وحاز على المركز الأول محليّا ضمن فئة المشروعات من عمر 13- 16 عاما، وتم ترشيحه للمسابقة العالمية لوما ستارت-فنلندا، حيث تمّ إرسال فيديو قصير يوضّح المشروع بمراحله، وأجندة مشروع كتابية.
وقالت إن المشروع نافس المشروعات المقدّمة من دول العالم، وتم ترشيحه ضمن التصفيات الأولى إلى قائمة أفضل عشرين مشروعاً على مستوى العالم “توب 20″، ثمّ ضمن التصفيات الثانية رشّح المشروع ضمن أفضل عشرة مشروعات على مستوى العالم “توب 10″، وبعد التصفيات النهائية حصد المشروع المركز الأول “توب 3″، على مستوى العالم.
واستضافت فنلندا، أخيرا، الفريق الأردني الفائز بحضور الفرق المشاركة الأخرى، وعرض المشروع البحثي الأردني وتسليمهم الجوائز.
يشار إلى أن المسابقة تنقسم إلى قسمين الأول خاص بالمشروعات الطلابيّة، والثاني خاص بالممارسات التعليمية الفُضلى.
وتعد جمعية ابتكار لتنمية الإبداع شريكا وممثلا لمركز لوما في الأردن منذ عام 2018، وهي الجهة المنظّمة للمسابقة محليّا.


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