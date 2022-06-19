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الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

منذ 36 ثانية
الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

وطنا اليوم:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية يومي الثلاثاء والأربعاء ، كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وتنخفض درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء لتكون درجات الحرارة اقل من المعدل.

وفي التفاصيل :

الأحد: 19/06/2022م بمشيئة الله

نـهـــاراً: تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

خليج العقبة: الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

** التحذيرات:

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 31 / 19

غرب عمان / 29 / 17

المرتفعات الشمالية / 26 / 14

مرتفعات الشراه / 27 / 13

مناطق البادية / 37 / 18

مناطق السهول / 31 / 19

الأغوار الشمالية / 37 / 22

الأغوار الوسطى / 38 / 23

الأغوار الجنوبية / 39 / 25

البحر الميت / 38 / 24

العقبة / 39 / 25

الاثنين: 20/06/2022م بمشيئة الله

تستمر الاجواء المعتدلة في أغلب المناطق وتكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 31 / 18

غرب عمان / 29 / 16

المرتفعات الشمالية / 26 / 13

مرتفعات الشراه / 27 / 12

مناطق البادية / 37 / 17

مناطق السهول / 31 / 18

الأغوار الشمالية / 37 / 21

الأغوار الوسطى / 38 / 22

الأغوار الجنوبية / 39 / 24

البحر الميت / 38 / 23

العقبة / 39 / 24

الثلاثاء: 21/06/2022م بمشيئة الله

تؤثر على المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها بقليل، الاجواء اثناء النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

التحذيرات:

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 28 / 17

غرب عمان / 26 / 15

المرتفعات الشمالية / 25 / 12

مرتفعات الشراه / 26 / 11

مناطق البادية / 35 / 16

مناطق السهول / 29 / 17

الأغوار الشمالية / 36 / 20

الأغوار الوسطى / 37 / 21

الأغوار الجنوبية / 38 / 23

البحر الميت / 37 / 22

العقبة / 38 / 23

الأربعاء: 22/06/2022م بمشيئة الله

تبقى الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح غربية تنشط على فترات.

التحذيرات:

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 28 / 17

غرب عمان / 26 / 15

المرتفعات الشمالية / 24 / 12

مرتفعات الشراه / 25 / 11

مناطق البادية / 35 / 16

مناطق السهول / 29 / 17

الأغوار الشمالية / 36 / 20

الأغوار الوسطى / 37 / 21

الأغوار الجنوبية / 38 / 23

البحر الميت / 37 / 22

العقبة / 38 / 23


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