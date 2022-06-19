الاقتصاد الرقمي توضح حول منصة تسجيل الصف الأول

وطنا اليوم:أكد مدير تكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم شاكر الجبارات أن التربية تتابع أي خلل فني في المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية.

وأضاف الجبارات أن المنصة تتعرض لأعطال فنية لحظية ويتم متابعتها مع وزارة الاقتصاد الرقمي فور ورودها من خلال فرق فنية وضباط ارتباط .

ونوه أنه يتم التعديل بشكل مستمر على المنصة بحيث تشمل جميع المدارس الحكومية في كافة المحافظات .

وأشار أنه يجب على ولي الأمر النقر على خيار “مستخدم جديد “لإنشاء حساب على المنصة ومن ثم إدخال البيانات الشخصية وعندها يتم إنشاء حساب لولي الأمر.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، إنها تعمل على إضافة تعديلات فنية على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي للأردنيين 2022 – 2023.

وأكدت الوزارة، أن المنصة ستعود للعمل بعد الانتهاء من إضافة هذه التعديلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، عن تسجيل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 إلكترونياً عبر المنصة.