بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة

منذ 58 ثانية
الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة

وطنا اليوم:شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ونظم المظاهرة اتحاد النقابات البريطاني “TUC”، حيث اجتمع الآلاف في منطقة “بورتلاند بالاس” وساروا معا نحو ساحة البرلمان.
وحمل المشاركون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل “كفى”، و”زودوا الرواتب”، و”خفضوا الفواتير”، كما رددوا هتافات مناهضة للحكومة، وفق مراسل الأناضول.
ودعت نائبة رئيس اتحاد النقابات سو فيرنس، الحكومة إلى زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن زيادة تكاليف المعيشة تضع العمال في وضع صعب جدا، حيث ترتفع أسعار كل شيء، لكن الرواتب ما زالت على حالها.
وبلغت نسبة التضخم في بريطانيا في أبريل/ نيسان الماضي 9 بالمئة، إثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذائيات، لتسجل بذلك أعلى مستوى في 40 عاما.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:46

الضمور: بدء صرف مخصصات دعم ارتفاع المحروقات الشهر المقبل

10:42

قائد الجيش البريطاني يدعو للاستعداد لحرب عالمية ثالثة مع روسيا

10:02

بلدية إربد: إنهاء خدمات 80 موظفا وتوقف شكاوى الرشوة

09:57

الأشغال : عطاءين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي

09:52

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

09:49

ضبط آلية ثقيلة تضع لوحات غير مشروعة ومنتهية الترخيص منذ 13 عاما

09:43

ابو عاقولة : رؤية التحديث الاقتصادي طموحات مشروعة في قطاع منظومة النقل والخدمات

09:40

أسبوعان يفصلان الأردنيين عن بشائر بئر السرحان

09:30

مصدر: المطاعم تبالغ بارتفاع الكلف للحفاظ على هوامش الربح

09:27

وفيات الاحد 19-6-2022

09:24

رجل ثمل يستدرج طفل مصاب بالتوحد الى منطقة مهجورة ويتحرش به في إربد

09:20

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:13

نانسي عجرم تسحر جمهورها في حفل الأردن بـ «إطلالة خيالية»

09:10

2,5 مليون دينار لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عمّان

09:00

بالونات اختبار… أم حل على حساب الأردن؟!

09:00

بعد وضع اللمسات الاخيرة ما قبل التأسيس، البطاينة يخاطب زملاؤه في “إرادة”

08:45

عاجل | نهار السعيدات نقيبا لنقابة المحروقات

08:38

الاردن يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

08:29

توجيه كتاب إلى الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة

08:19

السجن لشخص وفتاة ابتزا عامل توصيل طلبات في اربد

07:16

عبدالله النفيسي يثير تفاعلا بتصريح عن بدو الجزيرة العربية و”الفلسطيني أوروبي”

23:45

سمفونية حرة

23:18

الفنانة الاردنية رانيا الفهد وشقيقتها الفنانة سهير الفهد تطالبان بتغليظ العقوبات على المتحرشين في الاردن

22:16

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمملكة – أسماء

20:47

غزة تتحدى الكيان وترسل ردها بعد ساعات من القصف

20:40

النابلسي يلتقي الشعراوي رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات ووفد الاتحاد المرافق

20:25

افتتاح فعاليات البازار الخامس للخضار والفواكه في إربد

20:23

الجغبير: الوفد الصناعي الأردني بحث المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية الى الجزائر

20:17

لا أوكسجين في “البَطين” !!

19:00

زيادين : الحزب الذي لا يطمح بالوصول إلى الحكومة هو ” نادي بلياردو “

18:30

عشائر واهالي شفابدران تطالب بالعودة عن ضم منطقتهم لامانة عمان وتحويلها الى بلدية

17:00

عاجل : ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

16:43

أكثر من نصف مليون دينار دفعتها جماهير محمد رمضان على حفله بالعقبة لسماعه يغني لهم : بلالين انتم بلالين

16:10

بحث تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

15:42

الروابدة يغادر إلى قطر خلال الأيام المقبلة

15:15

الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

14:39

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في الربة والجديدة / محافظة الكرك

14:02

3 أشخاص يحاولون قتل صاحب “خمّارة” في عمّان.. والقضاء يحكم بعقوبة مشددة

13:57

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

13:52

دعماً للمواطنين … الكشف عن موعد الصرف للمنتفعين

13:47

الباس اسوارة لحاضري حفلة محمد رمضان وسترافقهم في حفلة نانسي عجرم

13:39

مشاركة أردنية فاعلة في معرض الجزائر الدولي بحضور 23 شركة صناعية

13:25

الحمايدة والمعايطة نسايب العين الصرايرة طلب والشيخ حماد المعايطة أجاب

13:11

الكركيون عطشى وحكومة الخصاونة اذن من طين وأخرى من عجين

12:47

ليالي مظلمة تمر على مدينة اربد بعد فقدان ثلاثة من ابنائها خلال يومين بحوادث مؤسفة

12:47

مقترحات باستحداث مرصد لمراقبة ارتفاعات أثمان السلع

12:31

رؤية التحديث الإقتصادي غابت الأرقام والمشاريع وحضرت التطلعات والأمنيات

12:26

نقابة المطاعم والحلويات توجه اتهاما جديدا للحكومة

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022