الضمور: بدء صرف مخصصات دعم ارتفاع المحروقات الشهر المقبل

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، أن المبلغ الذي خصصته الحكومة ضمن صندوق دعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الطالب الفقير والبالغ 30 مليون دينار، سيتم البدء بصرفه خلال شهر تموز المقبل.

وقال، إنه سيتم صرف الدعم في 30 / 7 / 2022 مع مخصصات شهر تموز ولمدة 6 أشهر، ولن يكون هناك تمييز بين برامج الصندوق الأخرى سواء الدعم النقدي الموحد أو الدعم الشهري المتكرر.

وبين أن الحكومة خصصت هذا المبلغ للحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سيصل المبلغ إلى منتفعي الصندوق كافة والبالغ عددهم 220 ألف أسرة.

وأوضح الضمور أن الصندوق ليس لديه احصائية حول صندوق الطالب الفقير الذي يتبع لوزارة التعليم العالي، لذلك فإنه بانتظار تحديد قيمة المبلغ الذي سيكون متوفراً خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تصور كامل حول أعداد المنتفعين بعد الحصول على المعلومة من صندوق الطالب الفقير حتى يتم وضع تصور عن قيمة الدعم المستحق للأسر والذي سيكون حسب عدد أفراد الأسرة.

وبين الضمور أن الصندوق بصدد دمج برامج الصندوق كاملة في برنامج واحد متكامل