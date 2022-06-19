الأشغال : عطاءين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:قالت مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندسة إيمان عبيدات إن الوزارة طرحت واحالت عطاءين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي من منطقة النقب مرورا في دبة حانوت وانتهاء بالحميمية، وهي من أكثر المناطق تضررا من المنطقة المتبقية في الطريق الصحراوي بطول 17 كيلومترا.

وبينت عبيدات الأحد، أن مدة عمل المشروع 210 يوما (7 اشهر) ، بحسب البرنامج الزمني المعد.

وأوضحت أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان إلى العقبة من منطقة رأس النقب إلى الحميمة إلى يسار الطريق للعمل في يمين الطريق وحسب ما هو موضح بالمخطط، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على المسارب المتجهة من العقبة إلى عمان بعدد مسربين في المنطقة من الحميمة إلى دبة حانوت، ومن ثم سيتم تحويل اتجاه السير إلى طريق العقبة القديم بعد أن تم تأهيله بحيث يتم الخروج من التحويلة في منطقة المريغة مقابل المركز الأمني.

طريق جسر النعيمة – بلعما

وبينت عبيدات أن الوزارة طرحت عدة عطاءات أهمها، تأهيل طريق جسر النعيمة في إربد بإتجاه بلعما بطول 15 كيلو، حيث بدأت الكوادر المختصة بتحويل الطريق قبل شهر، بعد أن احيل المشروع ضمن ثلاثة عطاءات.

وأشارت إلى أن هناك عطاء أخر طرحته الوزارة هو إنشاء وصيانة لمقطع من اوتوستراد الزرقاء المفرق مع اعمال إنارة، تمت مباشرة صيانة طريق الكرك القطرانة