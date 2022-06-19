تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

وطنا اليوم:قرر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة لمستحقي الدعم ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة لشهر نيسان الماضي وذلك حتى نهاية شهر حزيران الحالي.

وأكد الخرابشة في تصريح صحفي “إتاحة إصدار فاتورة جديدة مدعومة لغير المسجلين حتى الآن لغاية نهاية شهر حزيران الحالي موضحا انه يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة شركات التوزيع لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة”.

وأهاب الخرابشة بمستحقي الدعم التوجه لمكتب أي شركة من شركات الكهرباء، لتسجيل حسابه في الدعم، وإصدار فاتورة جديدة له على التعرفة الجديدة.

وقال الوزير الخرابشة أن الحكومة تعمل جاهدة لتشجيع الفئات المستهدفة بالدعم على التسجل على منصة الدعم المخصصة للأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة