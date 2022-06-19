ضبط آلية ثقيلة تضع لوحات غير مشروعة ومنتهية الترخيص منذ 13 عاما

وطنا اليوم:قالت إدارة السير المركزية إن كوادر الإدارة تعاملت، صباح الأحد، مع حادثي تدهور مركبتين عند جسر الظاهر باتجاه مستشفى الملكة علياء في عمان.

حمولة زائدة

وأضاف النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، لإذاعة “أمن اف ام”، أن كوادر الإدارة ضبطت آلية ثقيلة، بين الدوار السابع والثامن، ضمن اختصاص جنوب عمان، تضع لوحات أمامية غير مشروعة، ولا تضع لوحات خلفية، بالإضافة إلى إنتهاء ترخيص الآلية من 2009، قبل 13 عاما.

وأشار النقيب الخطبا منها إلى أن الكوادر ضبطت، الأحد، مركبتين تسيران عكس إتجاه السير في منطقة شارع الاردن، إضافة إلى ضبط 3 مركبات بالرجوع إلى الخلف عكس السير أيضا.

وبين أنه تم ضبط حافلة عمومية تحمل 11 راكبا إضافيا فوق الحمولة القانونية في منطقة اختصاص جنوب عمان، وتم إجراء المقتضى القانوني من قبل مرتبات الإدارة