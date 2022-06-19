أسبوعان يفصلان الأردنيين عن بشائر بئر السرحان

وطنا اليوم:أكد مصدر مطلع، أن عمليات التنقيب في «بئر السرحان» ستنتهي خلال اسبوعين من الان ليصار بعدها الى اعلان نتائج عمليات الحفر وما أسفر عنها طيلة الفترة الماضية.

وبين المصدر أن هناك بشائر تدعو الى التفاؤل الحذر حول وجود كميات جيدة وصالحة تجاريا، مشيرا الى ان هذه النتائج تعتبر أولية وقد تتغير في أي لحظة نتيجة دخول عمليات الحفر في مناطق أعمق مما هي عليه الان.

وأضاف المصدر، أن وزير الطاقة صالح الخرابشة يبذل جهودا كبيرة وتحديدا في عمليات التنقيب المختلفة والتي ليس النفط اولها في البحث عن المعادن المختلفة في مختلف مناطق المملكة والتي تحتاج الى وقت من الدراسات والاجراءات للانتهاء منها والبدء باستخراجها.

وبين المصدر انه وفور الانتهاء من حفر بئر السرحان سنبدأ في حفر سلسلة من الآبار في المنطقة ذاتها، يبلغ عددها ثلاث آبار، وأشار إلى أن حفر كل منها سيستغرق شهرين إذا لم تواجهنا عقبات وأكد أنه طوال عمليات الحفر «نواجه مشاكل ونعمل على حلها».

وقال إن الشركة اعتمدت على المسوحات الزلزالية الشاقة وقمنا بمعالجتها وتحليلها لتحديد مواقع هذه الآبار، وحددنا مبدئيا موقعا لثلاث آبار حتى نثبِت وجود إمكانيات في المنطقة