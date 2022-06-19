رجل ثمل يستدرج طفل مصاب بالتوحد الى منطقة مهجورة ويتحرش به في إربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات يقضي بسجن رجل 12 عاما بتهمة التحرش بطفل مصاب بالتوحد في إربد.



وأدين الرجل بالتحرش بطفل عمره 9 سنوات في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحكم عليه بأقصى عقوبة.



وقضت محكمة الجنايات: “بسبب العمل الشنيع وحقيقة أن الطفل كان في التاسعة من عمره ومصاب بالتوحد، قررت المحكمة إنزال أقصى عقوبة لهذه الجريمة”.



وقالت أوراق المحكمة إن الضحية كان يلعب في الشارع ليلا عندما اقترب منه المتهم وكان ثملا، وأخذه إلى منطقة مهجورة حيث تحرش به.



وأضافت أوراق المحكمة أن شاهد عيان رأى المتهم يصطحب الطفل إلى منطقة مهجورة وتوجه إلى منزل والده وأبلغه، وعاد الشاهد بعد ذلك إلى مكان وجود الضحية ورآه واقفا بجانب المتهم، وأبلغ المدعى عليه الشاهد أنه “يبحث عن شقة للإيجار في المنطقة”.



وأكدت أوراق المحكمة أنه عندما وصل والد الضحية، لاحظ أن بنطال ابنه مفكوكا، وأبلغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهم فورا.



وطعن المدعى عليه في حكم محكمة الجنايات من خلال محاميه، بحجة أن “شهادة الضحية كانت متناقضة”.



ومع ذلك، قضت محكمة التمييز بأن الحكم كان صحيحًا وأن المدعى عليه يستحق الحكم الذي حصل عليه،